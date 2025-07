Maltempo Liguria, diverse trombe marine sulla costa: due creano scompiglio a Celle Ligure | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Diverse trombe marine si sono formate oggi davanti alla costa della Liguria, avvistate da località come Cogoleto e Arenzano, in provincia di Genova, o Celle Ligure, in provincia di Savona. A Cogoleto, sono state osservate tre trombe marine mentre qualche apprensione in più si è registrata a Celle Ligure. Qui, infatti, in mattinata, due vortici in sequenza sono arrivati a toccare terra; in questo caso si può parlare ufficialmente di tornado. I due vortici hanno portato scompiglio al porto turistico di Celle Ligure, sollevando qualche gommone, come si può vedere nelle immagini seguenti.

Quello della tromba marina è un fenomeno atmosferico simile a una tromba d’aria ma che si forma sopra la superficie del mare. Le trombe marine nascono quando forti contrasti termici e correnti ascensionali creano vortici d’aria che aspirano acqua e vapore. Pur essendo scenografiche, possono risultare pericolose per bagnanti e imbarcazioni.

