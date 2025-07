Maltempo Liguria, violento temporale a Genova nella notte: alberi caduti e allagamenti

MeteoWeb

Decine gli interventi dei vigili del fuoco di Genova nella notte, per i danni provocati dal temporale che si è abbattuto sul Genovese intorno alle 23. In centro si segnalano, oltre alla caduta di alberi, l’allagamento del sottopasso Brin, chiuso al transito poco dopo mezzanotte e riaperto all’alba, e la caduta di un palo della luce avvenuta in via della Torrazza, chiusa al traffico poco prima delle 23:30. Diversi alberi sono caduti in alta Fontana buona.

