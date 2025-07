Maltempo, linea temporalesca sulla Toscana: 5mila fulmini in un’ora | LIVE

MeteoWeb

L’Italia è interessata in queste ore da una perturbazione proveniente dalla Spagna che attraverserà il Paese portando una fase instabile ed un temporaneo calo termico. Al momento una “linea temporalesca è sulla costa centro-settentrionale e Arcipelago, 5000 fulminazioni nell’ultima ora in questa area“: è quanto rende noto il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “Possibilità di forti temporali anche localmente intensi e colpi di vento. In seguito i temporali tenderanno a trasferirsi sul resto della regione. Il nostro sistema regionale di Protezione Civile è in allerta e pronto ad intervenire in caso di necessità, prestiamo massima attenzione e prudenza“.

