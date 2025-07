Maltempo Lombardia, alberi pericolanti e allagamenti a Milano: Vigili del Fuoco al lavoro

MeteoWeb

La nuova ondata di maltempo che questa sera si è abbattuta sul Milanese sta impegnando le squadre dei Vigili del Fuoco. Sono una ventina gli interventi finora effettuati, ma senza particolari criticità. Ad essere colpito è stato soprattutto il settore a ovest di Milano. Gli interventi riguardano alberi pericolanti, dissesti statici e qualche allagamento. Rispetto a ieri, quando si sono registrati alcuni feriti e una vittima, la situazione è ritenuta dai Vigili del Fuoco “decisamente meno preoccupante”.

Per una pianta che il maltempo ha fatto crollare sui binari a Cadorago (Como), la circolazione ferroviaria è interrotta sulla linea Como-Milano, in direzione del capoluogo lombardo, segnalano i Vigili del Fuoco, al lavoro con una squadra del distaccamento di Lomazzo per rimuovere l’albero.

