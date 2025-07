Maltempo Lombardia, altri 16 milioni per interventi nel Bresciano

MeteoWeb

Oltre 16 milioni di euro per 45 interventi realizzati nei Comuni della Provincia di Brescia colpiti dal maltempo tra ottobre e novembre 2023. Le risorse aggiuntive sono il frutto dell’approvazione dell’integrazione del Piano degli interventi di protezione civile da parte del Dipartimento nazionale della Protezione Civile. “Queste nuove risorse rappresentano un ulteriore sostegno per i Comuni e gli altri enti locali del Bresciano che hanno dovuto fronteggiare l’ondata di maltempo dell’autunno 2023 per la quale il Governo dichiarò lo stato di emergenza – afferma Romano La Russa, assessore regionale alla Protezione Civile -. Lo stanziamento va ad aggiungersi ai 4,5 milioni di euro già assegnati per i primi 22 interventi urgenti realizzati dagli enti”.

Gli interventi urgenti finanziati riguardano il soccorso e l’assistenza alla popolazione, la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, oltre agli interventi prioritari, anche strutturali, di riduzione del rischio residuo. A partire dal 21 luglio, gli enti coinvolti potranno rendicontare gli interventi previsti nel piano.

In tema di risorse aggiuntive, il Dipartimento della Protezione Civile ha approvato, inoltre, un piano di nove interventi per oltre 900.000 euro per la riduzione del rischio residuo nelle province di Bergamo, Brescia, Lecco e Sondrio che furono colpite dal maltempo nell’ottobre 2020 (insieme alle province di Varese e Como) per il quale il Governo dichiarò lo stato di emergenza nazionale. Anche in questo caso le risorse aggiuntive vanno ad integrare il Piano complessivo dell’ordinanza del Dipartimento 766/2021 che comprendeva 254 interventi per uno stanziamento complessivo di circa 29,1 milioni di euro.