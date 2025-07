Maltempo Lombardia, Arpa: “in un giorno metà della pioggia del mese”

MeteoWeb

L’allerta rimane alta in Lombardia, così come in buona parte del Nord/Est oggi, per quanto riguarda il rischio maltempo. Matteo Zanetti, meteorologo di Arpa Lombardia, prevede una settimana di temperature sotto alla media dopo che il 29 giugno, con 27,7°C, Milano ha registrato la temperatura minima più alta dall’inizio dell’anno. “Fino alle 20 di ieri in molte zone della Lombardia sono caduti fra 20 e 50 millimetri di pioggia. A Milano si è arrivati a 40. La media mensile della città per luglio è 70 millimetri. Domenica quindi è caduta oltre la metà della pioggia di questo mese – ha spiegato l’esperto in un’intervista a Repubblica – Le raffiche di vento si sono mantenute sui 60-80 km/h su gran parte della regione, compreso il Milanese, mentre nella Bergamasca abbiamo raggiunto punte di 90 km/h. I fulmini sono stati molti, ma i dati validati saranno disponibili nei prossimi giorni“. Il temporale di ieri “è stato molto esteso. Noi lo classifichiamo come un temporale di forte intensità, ma i dati di pioggia e vento non hanno raggiunto punte tali da renderlo un evento eccezionale“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.