Maltempo Lombardia: da ieri oltre 500 interventi dei vigili del fuoco

Da ieri pomeriggio i vigili del fuoco hanno svolto oltre 500 interventi per il maltempo in Lombardia: forti raffiche di vento e piogge intense hanno interessato soprattutto le province di Bergamo, Brescia, Milano, Varese. Nella notte la situazione è migliorata, fino ad allora squadre impegnate per alberi pericolanti, dissesti statici e danni d’acqua.

“È stata una notte di lavoro per liberare alcune strade dagli alberi caduti, ci sono state interruzioni del trasporto pubblico, e sistemare i sottopassi. Grazie a chi ha lavorato con dedizione“, ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala dopo il nubifragio che ha colpito la città nella serata di ieri. “Una donna ha perso la vita in provincia di Milano. C’è ancora tanto da fare per evitare queste tragedie. E tante cose vanno ripensate“.

