Maltempo Lombardia, effetti sul traffico aereo: attesi ritardi, deviazioni e cancellazioni

Forti temporali sono in atto al Nord Italia, colpendo al momento Lombardia, Piemonte e Veneto. L’Associazione Aeroporti Lombardi avvisa che, a causa previsione meteo avverso, ENAV segnala riduzione delle capacità movimenti orari:

“Malpensa 20 movimenti dalle 19:20 alle 21:20;

Linate 10 arrivi dalle 18:40 alle 20:40;

Provabili criticità anche a Orio.

Previsto vento forte, probabili ritardi, deviazioni e cancellazioni”, si legge in un post pubblicato dall’Associazione su X.

In questo momento, un violento temporale è in atto a Lentate sul Seveso e Cantù.

