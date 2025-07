Maltempo Lombardia, temporali violentissimi: vento a 100km/h tra Milano e Bergamo, voli dirottati. Freddo incredibile | DATI

MeteoWeb

La Lombardia vive una notte tempestosa in piena estate, la seconda consecutiva, con forti temporali, piogge torrenziali, venti impetuosi e locali grandinate. Spettacolari le nubi al tramonto, con Shelf Cloud in arrivo dal novarese sull’hinterland di Milano. La pioggia è caduta in modo torrenziale in tutto il quadrante settentrionale tra Milano, Varese e Como: 91mm a Bulgarograsso, 78mm a Guanzate, 76mm a Como, 74mm a Cortenuova di Monticello Brianza, 67mm ad Alzate Brianza, 59mm ad Osnago, 56mm ad Arosio, 54mm a Carimate. Il temporale si è poi spostato su Bergamo con 70mm a Dalmine, 54mm a Strozza, 51mm ad Almè. A Milano sono caduti 17mm a San Siro, 11mm a Porta Genova, 10mm a Boscoincittà, 9mm a Lambrate e a San Leonardo, 8mm a Settimo mIlanese e Rovagnasco di Segrate.

Clamorose le temperature raggiunte durante il temporale: +12°C a Bulgarograsso e Villa Guardia, +13°C a Cantù, +14°C a Como, Dalmine e Filago, +15°C a Varese, Bergamo, Osnago, Lesmo e Magenta, +16°C a Milano, Inveruno, Brugherio, Villasanta e Nova Milanese. Valori davvero clamorosi per il 7 luglio.

Così come sono impressionanti le raffiche di vento raggiunte durante i temporali: 98km/h a Mapello, 97km/h a Palazzago, 85km/h a Rovagnasco di Segrate, 82km/h a Legnano, 81km/h ad Ambivere, 79km/h a Marcallo con Casone e a Nova Milanese. Proprio a causa del forte vento, diversi voli non riescono ad atterrare negli Aeroporti di Malpensa, Linate e Bergamo. Anche alcune partenze sono state cancellate. Caos nei trasporti.

