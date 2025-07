Maltempo Lombardia, notte di caos tra Bergamo, Lecco e Como: allagamenti, tetti divelti e disagi | FOTO

MeteoWeb

Nuova intensa ondata di maltempo nella serata di ieri e nella notte in Lombardia, tra le province di Bergamo, Como e Lecco: segnalati danni, allagamenti e numerosi disagi. Alla sala operativa dei vigili del fuoco sono pervenute circa 235 richieste di intervento per caduta alberi, allagamenti e numerosi tetti scoperchiati in tutta la Bergamasca.

Sono stati 169 gli interventi di soccorso tecnico urgente svolti dai Vigili del fuoco nel corso della notte nella provincia di Como, colpita da una violenta ondata di maltempo con forti piogge e raffiche di vento che si sono abbattute sul territorio a partire dalle ore 20 circa e si sono protratte fino alle 01:30 circa. In dettaglio sono stati effettuati: 8 interventi di salvataggio di persone in pericolo a causa dell’acqua, un intervento per incidente stradale, 41 operazioni di taglio piante pericolanti o cadute, 82 interventi per danni da acqua e attività di prosciugamento, 5 interventi legati a incendi o esplosioni compreso cabine Enel e contatori, 30 interventi di altra natura (verifiche, messa in sicurezza) e 2 eventi franosi.

Oltre 100 gli interventi dei Vigili del Fuoco in 12 ore in tutta la provincia di Monza e Brianza a causa del passaggio temporalesco della serata di ieri. La zona più colpita quella di Usmate Velate dove si contano 30 interventi e dove è stato attivato il Centro operativo comunale (COC), per la gestione dell’emergenza.

I Vigili del Fuoco dei comandi di Lecco, Valmadrera e Merate sono stati impegnati in circa 60 interventi di soccorso tecnico urgente. Le operazioni hanno riguardato allagamenti di scantinati e abitazioni, tetti scoperchiati dal vento, alberi e rami caduti sulla sede stradale, con interventi di taglio piante per liberare le vie di comunicazione e garantire la sicurezza delle persone. L’area più colpita è stata quella del Meratese, dove si sono concentrate la maggior parte delle richieste di soccorso. Le squadre hanno lavorato senza sosta almeno fino alle 2, quando la situazione è iniziata lentamente a migliorare.

‘‘Le precipitazioni intense che stanno colpendo la Lombardia in queste ore impongono la massima attenzione. Regione Lombardia sta monitorando con costanza l’evoluzione della situazione su tutto il territorio, in stretto raccordo con la Protezione civile e gli enti locali”: così Gianluca Comazzi, assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia, che prosegue: ‘‘Per quanto riguarda il nodo idraulico milanese, le piogge interessano in particolare la parte bassa del bacino dei fiumi cittadini, Seveso e Lambro. Entrambi i corsi d’acqua risentono del contributo dei collettori urbani“. A Ponte Lambro, ad esempio, “le criticità maggiori derivano dalla difficoltà degli scarichi di smaltire gli ingenti quantitativi di pioggia, più che da un’eventuale piena del Lambro. In questo caso l’incremento di portata è legato non tanto alla piena proveniente dalla parte settentrionale del bacino, quanto ai deflussi concentrati e impulsivi dalla zona più densamente urbanizzata“, prosegue. ”La situazione viene seguita costantemente. Tutto il sistema idraulico di Regione Lombardia, comprese le decine di vasche di laminazione e aree golenali dislocate in tutto il territorio regionale, stanno facendo il loro lavoro. In particolare, l’area golenale di via Tintoretto a Lentate è già pronta e in grado di entrare in funzione, così come parte delle aree golenali di Carimate e Cantù. Nella bergamasca, inoltre, è entrata in funzione la vasca sul torrente Lesina a Ponte San Pietro. Esprimo infine cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima di San Vittore Olona, deceduta a Robecchetto con Induno in seguito alla caduta di un albero, che ha provocato anche due feriti, prontamente soccorsi. È un momento difficile per molte comunità lombarde, che stiamo seguendo con la massima attenzione“.

