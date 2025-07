Maltempo Lombardia, nubifragi e grandine su Lecco: allagamenti | VIDEO

MeteoWeb

Lombardia bersagliata da forti temporali oggi. Nel pomeriggio-sera, forti temporali hanno colpito la provincia di Lecco, provocando nubifragi e grandinate. Ne sono conseguiti allagamenti a Lecco, dove sono caduti 65mm di pioggia, con le piazze del centro completamente invase dall’acqua. Segnalati allagamenti anche alla stazione. Altri dati pluviometrici significativi dalla provincia indicano: 79mm a Olginate, 65mm a Erve, 63mm a Oggiono, 60mm a Mandello del Lario, 55mm a Barzio, 53mm a Valvarrone.

Forti piogge hanno interessato anche il resto del nord della Lombardia, con accumuli sui 50-60mm anche tra Comasco e Sondriese e punte di 80mm nella Bergamasca.

In questo momento, è attiva un’intensa linea temporalesca che si estende dal Lodigiano alla Bergamasca: attenzione a nubifragi, grandine e forti raffiche di vento in zona.

Maltempo Lombardia, nubifragi e grandine a Lecco

