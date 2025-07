Maltempo Lombardia, piogge intense: “preoccupa molto il Lambro” a Milano

MeteoWeb

A Milano, dopo una notte e una mattinata di piogge intense, preoccupa l’arrivo della piena del fiume Lambro. Lo ha spiegato l’assessore comunale alla Protezione Civile, Marco Granelli. “A Lesmo sul fiume Lambro poco a nord di Monza sono caduti quasi 60 millimetri di pioggia. Il Seveso – ha spiegato sui social – si sta innalzando a Milano, avvicinandosi al livello di attivazione d’esame vasca di Milano. Il Lambro preoccupa molto per il Parco Lambro, perché ora onda di piena a Brugherio sopra i due metri. Il sistema di Protezione Civile è attivo”.

