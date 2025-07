Maltempo Lombardia, Polizia salva donna rifugiatasi sul tetto dell’auto nel Comasco

MeteoWeb

La Polizia di Stato di Como, nella serata di ieri, ha tratto in salvo dal freddo e dall’acqua che stava invadendo la strada, una ragazza di 31 anni di Capiago Intimiano (CO), rimasta bloccata a seguito del temporale che si stava riversando sulla città. Verso le 21.00 nel bel mezzo del forte temporale che si stava riversando su Como, una volante transitando in via Scalabrini, provenendo dall’inceneritore, ha notato che la strada era completamente allagata e che immersa nell’acqua fino a metà, vi era un’autovettura con una donna sul tetto che si sbracciava, chiedendo aiuto.

Raggiunto il punto più sicuro per non essere investiti dalla piena, i poliziotti si sono immersi nell’acqua raggiungendo la ragazza facendola scendere dal tettuccio della sua auto, trasportandola in braccio fino alla volante e coperta con un telo termico, in attesa dell’arrivo del 118.

Dal racconto della ragazza si evince che la stessa, percorrendo via Scalabrini, ad un certo punto si sia ritrovata sommersa dall’acqua che saliva velocemente di livello fino ad entrare nell’abitacolo. Spaventata sia perché l’acqua aveva spento il motore dell’auto e perché si era resa conto di essere rimasta sola e al buio, ha deciso di salire sul tetto della vettura, resistendo al freddo e sotto la pioggia per quasi 30 minuti, fino all’arrivo degli agenti.

Dopo essere stata visitata sul posto dai sanitari del 118, la 31enne è stata riaccompagnata a casa dalla volante, che ha assicurato il recupero della sua auto per il giorno dopo ad opera di un carro attrezzi.

