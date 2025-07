Maltempo Lombardia, proseguono gli interventi a Bergamo: attività su 34 parchi

MeteoWeb

Proseguono anche oggi, 9 luglio, le operazioni della Protezione Civile, del servizio del verde e di Aprica a seguito del violento maltempo con forti raffiche di vento che ha colpito la città di Bergamo tra il 7 e l’8 luglio. Interventi concentrati sullo sgombero della viabilità, messa in sicurezza dei parchi pubblici e delle aree verdi scolastiche. In particolare oggi, la Protezione Civile è intervenuta per il ripristino della pista ciclabile di via Castello Presati e via Ronchetti. Alcune criticità residue che non interferiscono con il transito di auto, moto, biciclette e pedoni, verranno risolte nei prossimi giorni.

Tra ieri e oggi, sono stati completati lavori di manutenzione, messa in sicurezza, pulizia e riordino di 34 parchi. Eventuali criticità residue, come la presenza di rami a terra, sono state confinate per garantire l’incolumità dei frequentatori, e non compromettono l’accessibilità delle aree verdi. Restano temporaneamente chiusi 8 parchi con lavori in corso (Anna Frank, Gasparini, Pizzo Redorta, Crotta, Goisis, Santa Comensoli, Leopardi, Scout). Nella giornata di domani, proseguiranno le verifiche tecniche, che potranno comportare ulteriori chiusure temporanee o nuove riaperture, sempre nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

È stato messo in sicurezza il verde scolastico della scuola Pascoli. Interventi anche nei parchi Locatelli, Pace e Brigata Alpina (Campagnola), e nel parco Pollack (Boccaleone).

A seguito degli interventi condotti dal Servizio del Verde, la gran parte dei parchi e giardini pubblici della città è comunque fruibile in condizioni di sicurezza.

Anche Aprica è impegnata nelle attività di pulizia e ripristino. Nella giornata dell’8 luglio sono stati impiegati 19 operatori con 11 mezzi tra spazzatrici per la pulizia di marciapiedi e piste ciclabili, mezzi con operatore dotato di soffiatore e 1 lavastrade per la disostruzione dei pozzetti e lavaggi. Altri 19 operatori, dotati di mezzi dedicati, hanno lavorato al recupero di ramaglie, tronchi e rifiuti sparsi sulle strade. Nella mattina di oggi, 9 luglio, sono stati impiegati 11 operatori per lo spazzamento meccanizzato con 6 mezzi tra minispazzatrici per marciapiedi e piste ciclabili, spazzatrici con operatore con soffiatore e 1 lavastrade per i lavaggi. Per lo spazzamento manuale sono all’opera 7 operatori con mezzi per il recupero di ramaglie, tronchi e altri materiali.

La palazzina scoperchiata

Per quanto riguarda la palazzina Sap in via Uccelli 20/24, il cui tetto nella notte tra il 7 e l’8 luglio è stato scoperchiato dal vento, rendendo gli appartamenti inagibili, già ieri si è intervenuti per coprire provvisoriamente il tetto danneggiato, rimuovere le lastre cadute e avviare i primi lavori di ripristino. Oggi, 9 luglio, una ditta specializzata sta completando la posa dell’assito in legno e del telo di copertura. I materiali per il rifacimento definitivo del tetto sono stati ordinati e saranno disponibili da metà della prossima settimana per il completamento dell’intervento.

È stato inoltre aperto il sinistro assicurativo per il risarcimento dei danni al fabbricato e agli appartamenti. Il Comune è attualmente impegnato nella valutazione dei tempi di rientro delle famiglie coinvolte, anche sulla base dei sopralluoghi tecnici programmati nei prossimi giorni. Per i 5 sfollati residenti negli appartamenti Sap di via Uccelli, 2 persone sono ospiti da amici e familiari, 2 presso il NapOpera Bonomelli e 1 signora in un appartamento del Pronto Intervento Nap.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.