Maltempo Lombardia, forti temporali in atto: diluvia anche sul concerto di Ultimo a Milano

Lombardia ancora sotto scacco del maltempo, con forti temporali in atto in varie zone della regione. Colpita anche Milano e la zona dello stadio San Siro, dove stasera va in scena il concerto di Ultimo, sotto un vero e proprio diluvio. Il concerto è iniziato regolarmente all’orario previsto ma si prevedono disagi per la pioggia che rende scivoloso il palco e che non risparmia i tanti fan che affollano il prato dello stadio. A Milano è allerta meteo arancione per temporali fino alle ore 6 di domani mattina.

Un violento temporale è in atto anche nella Brianza. In provincia di Bergamo, si registrano raffiche fino a 90km/h. In Lombardia, si segnalano disagi per i voli a causa dei temporali in atto sulla regione: diversi voli non riescono ad atterrare negli Aeroporti di Malpensa e Milano-Linate.

