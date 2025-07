Maltempo Lombardia, raffiche di vento nel Lodigiano: alberi su auto e casa

MeteoWeb

Raffiche di vento di oltre 60km/h hanno impegnato i Vigili del Fuoco nel Lodigiano oggi per 14 interventi tra alberi caduti, tegole e tende pericolanti, rimozione di comignoli, dissesti statici e la messa in sicurezza di un grande gazebo. In particolare a Lodi, in piazzale Crema, un grosso albero è precipitato su una vettura in sosta causando danni, mentre a Corte Palasio un albero è precipitato su una casa. Ma l’allerta continua: anche nelle prossime ore, sono previsti rovesci e temporali e un calo delle temperature.

