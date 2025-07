Maltempo Lombardia, forti raffiche di vento a Lumezzane: tetti divelti e alberi caduti | FOTO

MeteoWeb

Un forte temporale si è abbattuto sul comune di Lumezzane, in provincia di Brescia, nel pomeriggio di ieri, causando diversi danni a causa delle forti raffiche di vento. Alcuni tetti sono stati scoperchiati e anche qualche albero è stato abbattuto dalla furia del vento. Ieri nel Bresciano, le raffiche di vento hanno superato i 60km/h. Il sindaco Josehf Facchini ha scritto sui social: “il maltempo si è abbattuto sulla nostra Lumezzane con un forte temporale che ha causato diversi danni, fortunatamente solo a cose e non a persone. A causa del forte vento, alcuni tetti sono stati scoperchiati e anche qualche albero è rimasto interessato dal maltempo. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze peggiori ed è un fatto che ci rasserena molto. Per quanto di competenza dell’Amministrazione, ho già emesso 2 ordinanze per la messa in sicurezza dei luoghi dove ci sono stati i danni”.

“Un sincero e doveroso ringraziamento va a tutti coloro che sono intervenuti in queste situazioni: l’ufficio tecnico/manutenzioni del Comune insieme ai volontari di Protezione Civile e Vigili del Fuoco del Fuoco. Sono un supporto fondamentale per la nostra comunità e imprescindibile in situazioni come queste, che ci confermano di poter contare su persone preparate e qualificate”, ha aggiunto il primo cittadino.

