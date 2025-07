Maltempo Lombardia, forti temporali sul Lecchese: raffiche di vento, pioggia e grandine sulla Valle San Martino

MeteoWeb

Forti temporali stanno interessando il nord della Lombardia questo pomeriggio. Anche la provincia di Lecco, in particolare i paesi della Valle San Martino, è stata colpita da fortissime raffiche di vento, pioggia battente e grandine. Tra le località colpite ci sono Calolziocorte, Monte Marenzo, Carenno, Olginate e Valgreghentino. Nel giro di pochi minuti, il cielo si è oscurato sopra la valle: dense nuvole hanno coperto il sole, accompagnate da un repentino calo delle temperature. In alcuni paesi più in quota si sono verificati brevi ma intensi episodi di grandine. Forti le raffiche di vento (segnaliamo 56km/h a Monte Marenzo), che hanno creato preoccupazione tra i residenti. Al momento, non si registrano danni significativi.

Per quanto riguarda le precipitazioni nel nord della Lombardia, tra i dati più significativi finora segnaliamo: 47mm a Colma di Sormano, 36mm a Branzi, 34mm a Valcanale di Ardesio, 27mm a Peia, 26mm a Rota d’Imagna, 25mm a Zambla Alta.

