Maltempo Marche, danni alle strade provinciali nel Pesarese

“Al momento non si segnalano criticità sulle strade provinciali”. Lo comunica il dirigente della viabilità provinciale di Pesaro-Urbino, Mario Primavera, e il coordinatore dei mezzi della viabilità provinciale, Damiano Bartoccetti, a seguito del maltempo del fine settimana, dove pioggia e vento hanno causato una serie di chiusure nelle strade provinciali (Sp), soprattutto a causa di alberi e piante cadute. L’area maggiormente colpita è quella dell’alto Montefeltro, interessando Macerata Feltria, Lunano, Piandimeleto, Belforte all’Isauro e Carpegna. Altre criticità si sono registrate su Pesaro, Cartoceto e Fossombrone, con chiusure nella Sp1 Carpegna e nella Sp112 Carpegna-S. Sisto tra Frontino e Carpegna; Sp 2 Conca; Sp 79 Sant’Anna, Sp 6 Montefeltresca, Sp 40 Barbanti (Fosssombrone), Sp 5 Mondaviese (Sant’Ippolito).

A queste si aggiunge l’intervento nel pomeriggio di sabato sulla Sp 32 Pesaro-Mombaroccio per il cavo Telecom tranciato da un trattore a Santa Maria dell’Arzilla.

“Continuiamo il monitoraggio e la ripulitura nelle carreggiate – dichiarano Primavera e Bartoccetti -. In poche ore abbiamo effettuato 24 interventi con tutto il nostro personale e quattro ditte coinvolte, solo dal pomeriggio di ieri, garantendo la piena percorribilità e la sicurezza della rete viaria”.

