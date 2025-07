Maltempo, forti temporali nelle Marche: grandine grossa a Montelupone e Recanati | FOTO

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo il Centro-Nord, in particolare tra Emilia Romagna, Marche, Umbria e Toscana. Intense grandinate, con chicchi di medie dimensioni, si sono verificate in provincia di Macerata, in particolare a Montelupone e Recanati, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. I chicchi hanno raggiunto anche i 5cm di diametro ed è facile immagine danni a colture, auto ed oggetti esterni. Grandine di medie dimensioni anche a Loreto, in provincia di Ancona.

Tra i dati pluviometrici (ancora parziali) più rilevanti finora nelle Marche, segnaliamo: 42mm a Fermo, 40mm a Grottazzolina, 33mm a Senigallia, 25mm a Montellabate, 19mm a Tavoleto, 17mm a Porto Sant’Elpidio, 12mm a Ostra Vetere.

