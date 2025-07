Maltempo Marche, oltre 30 interventi dei Vigili del Fuoco a Fermo: alberi caduti e messa in sicurezza

MeteoWeb

I vigili del fuoco di Fermo sono impegnati in numerosi interventi, a causa del forte maltempo che ha colpito il territorio marchigiano nelle ultime ore. Le squadre stanno operando in diverse località della provincia per la rimozione di alberi pericolanti o già caduti, oltre che per la messa in sicurezza. Dall’inizio dell’ondata di maltempo sono stati effettuati circa 30 interventi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.