Maltempo Marche, pioggia e vento forte anche oggi

Anche oggi le Marche sono interessate da maltempo, con piogge intense e forti raffiche di vento, dopo le abbondanti precipitazioni che hanno colpito la regione nel tardo pomeriggio di ieri. Le zone maggiormente coinvolte sono le province di Ancona, Pesaro Urbino e Ascoli Piceno. Al momento, tuttavia, non si segnalano criticità nei corsi d’acqua, né disagi significativi o richieste di intervento alla Protezione civile o ai Vigili del fuoco.

Nella serata di ieri e durante la notte, i Vigili del fuoco sono comunque intervenuti nell’Ascolano per la rimozione di alberi caduti sulle strade. Ieri pomeriggio la Protezione civile regionale aveva diramato un’allerta meteo codice giallo per temporali e vento, con raffiche fino a burrasca forte. L’allerta resta valida anche per la giornata odierna, in particolare lungo le aree costiere, dove sono attesi temporali sparsi, localmente di forte intensità.

Secondo le previsioni meteo, tuttavia, già nel corso della mattinata è attesa un’attenuazione dei fenomeni e dei venti.

