Maltempo Messico, inondazioni e frane travolgono Zapopan: vittime e feriti | VIDEO

L’intensa pioggia del pomeriggio di martedì 15 luglio ha devastato gran parte dell’area metropolitana di Guadalajara, capitale dello stato di Jalisco, in Messico, con Tabachines e La Martinica, quartieri nel nord di Zapopan, ad aver subito le inondazioni più gravi. Mario Alberto Espinosa Ceballos, comandante di Zapopan, ha riferito che almeno quattro case nella zona sono state danneggiate dalle frane dopo le forti piogge. “Abbiamo ricevuto segnalazioni di almeno quattro case che hanno subito danni a causa delle frane. Poiché non si trovano vicino al letto del fiume, si sospetta che ci sia stata una certa erosione che si è estesa all’area”, ha detto.

Una violenta inondazione ha invece colpito la parte settentrionale del comune. “Sono stati registrati 83 millimetri di pioggia in poco meno di un’ora. Una quantità d’acqua impressionante. Inoltre, le stazioni meteorologiche, che funzionano normalmente, hanno registrato circa 45 millimetri in un unico periodo, il che ha causato il dilavamento delle acque alluvionali, soprattutto quelle collegate qui nella zona della Martinica, che è uno dei punti più bassi del bacino”, ha spiegato Espinosa Ceballos.

Sono state registrate numerose case allagate, mentre la corrente trascinava le auto per le strade trasformate in fiumi in piena, alcune con occupanti al loro interno che hanno avuto bisogno di soccorso. Il Governo di Zapopan ha attivato il Comitato Municipale di Emergenza, integrando Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Polizia.

La forte ondata di maltempo ha avuto come tragico bilancio la morte di un minore a seguito di una frana e almeno 10 feriti.

Con la stagione delle piogge nel suo momento più critico, i residenti della zona sono in difficoltà e chiedono il supporto delle autorità.