Maltempo, clamoroso a Milano: violento temporale e freddo anomalo. La città piomba in pieno autunno | FOTO LIVE

Come anticipato nei giorni scorsi, l’ondata di maltempo estremo ha investito il Nord Italia, colpendo duramente la Lombardia e trasformando la serata milanese in un anticipo d’autunno. Nel capoluogo lombardo, dopo una mattinata calda con temperature fino a 30°C, un violento temporale pomeridiano ha fatto precipitare la colonnina di mercurio di oltre 10 gradi, portandola a 18°C con un tasso di umidità elevatissimo. Le strade di Milano sono apparse allagate dopo che in poche ore sono caduti 40-50 millimetri di pioggia, accompagnati da raffiche di vento che hanno toccato gli 80 km/h. Il nubifragio, il secondo in due giorni, ha provocato l’esondazione dei fiumi Lambro e Seveso, causando gravi disagi alla viabilità e allagamenti in numerosi quartieri.

Alberi abbattuti e tragedia: una donna perde la vita

Le forti raffiche di vento hanno provocato danni diffusi, con alberi sradicati e cornicioni pericolanti. Un albero è crollato, causando la morte di una donna e il ferimento di altre persone. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza diverse aree e rimuovere i numerosi alberi caduti sulle carreggiate.

L’estate in crisi: attesi giorni più freddi

A Milano il maltempo continuerà con piogge e temporali per tutta la giornata di domani, mentre martedì e mercoledì saranno i giorni più freddi: le temperature minime potrebbero scendere fino a 13°C, con massime tra 22 e 24°C, valori decisamente insoliti per luglio. Il caldo non tornerà almeno fino alla seconda metà del mese, quando è atteso un ritorno a condizioni estive più stabili, seppur senza eccessi.

Nei giorni scorsi MeteoWeb aveva anticipato questa fase di maltempo, nonostante lo scetticismo generale legato al caldo persistente delle settimane precedenti. L’arrivo di masse d’aria più fredde dal Nord Europa ha confermato la previsione, trasformando radicalmente lo scenario climatico in poche ore.

