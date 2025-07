Maltempo, notte di rovesci temporaleschi in Friuli-Venezia Giulia: piogge intense e venti a 72 km/h

MeteoWeb

Maltempo su tutto il Friuli-Venezia Giulia durante la notte e la mattinata. La depressione presente sul Mediterraneo continua a favorire l’afflusso di correnti meridionali umide e instabili sulla regione. Durante la notte si sono verificati diffusi rovesci temporaleschi, accompagnati da piogge localmente abbondanti, in particolare nell’Isontino, dove alcune celle temporalesche hanno generato raffiche di vento da Nord/Ovest fino a 72 km/h lungo la costa e in mare.

Attualmente persistono rovesci sparsi, con precipitazioni localmente intense soprattutto nelle aree orientali, dalla fascia costiera alle Prealpi Giulie. Secondo quanto riferito dalla Protezione Civile, nelle prossime ore sono previsti ulteriori rovesci e temporali diffusi, con piogge che potranno risultare da abbondanti a intense e possibili raffiche di vento forte associate all’attività temporalesca.

Nel corso della mattinata e per buona parte del pomeriggio la situazione resterà moderatamente instabile, con rovesci e temporali sparsi più probabili sull’alta pianura e nelle aree montane, intervallati da momenti di maggiore stabilità. Dalla sera e per tutta la notte successiva, l’instabilità potrebbe nuovamente accentuarsi, in particolare sulla bassa pianura e lungo la costa, dove non si escludono temporali localmente anche forti.

Dall’inizio dell’allerta non sono giunte segnalazioni di dissesti alla Sala Operativa Regionale, mentre al NUE 112 sono arrivate 5 segnalazioni, perlopiù provenienti dalla zona orientale della regione.

