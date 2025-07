Maltempo, nubifragi nella notte in Alto Adige: 50 mm in un’ora, frana investe 2 auto | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una frana ha colpito nella serata di ieri 2 automobili in transito in Val Senales, fortunatamente senza provocare feriti. Intorno alle 22, a seguito di un violento nubifragio, si è verificato un cedimento del terreno con conseguente caduta di fango e massi nei pressi di Monte Santa Caterina, tra Rattisio Vecchio e Walchhof. Gli occupanti dei veicoli sono riusciti ad abbandonare le auto in tempo e mettersi in salvo. Al momento il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico. Sono in corso gli interventi per rimuovere i detriti e ripristinare la viabilità, mentre i geologi stanno effettuando valutazioni per escludere ulteriori rischi di smottamento.

Secondo il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, nella zona sono caduti circa 50 mm di pioggia in appena un’ora. Non è il primo episodio del genere: già nel giugno 2024, la Val Senales era stata chiusa 2 volte a causa della caduta di massi. In seguito a quegli eventi, la Giunta provinciale aveva stanziato 2 milioni di euro dal fondo di riserva per la costruzione di uno o più valli di contenimento a tutela della strada.

Maltempo in Alto Adige, temporale ad Ortisei in Val Gardena

