Maltempo, nubifragio travolge Roma: strade come fiumi nella Capitale

MeteoWeb

Un violento nubifragio, durato circa un quarto d’ora, ha colpito Roma trasformando le strade del centro in veri e propri fiumi. In particolare, via del Tritone – che unisce Piazza Barberini a via del Corso – si è riempita d’acqua che ha trascinato foglie, detriti e rifiuti provenienti da via Veneto. I turisti, colti di sorpresa, hanno cercato riparo come potevano sotto le insegne di hotel e negozi: alcuni hanno trovato rifugio nei bar e nei locali ancora aperti, mentre altri hanno preferito restare sotto la pioggia, godendosi il momento nonostante l’acquazzone.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.