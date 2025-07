Maltempo sul Passo del Calvo: escursioniste bloccate a 2700 metri

MeteoWeb

Intervento nella serata di ieri, lunedì 7 luglio 2025, per la Stazione di Valmasino del Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna. Intorno alle 22:30 due escursioniste in difficoltà hanno chiesto aiuto: si trovavano a circa 2700 metri di quota, sotto il Passo del Calvo, con la loro tenda, in condizioni di maltempo dal pomeriggio, con pioggia e neve in quota. Una squadra del CNSAS – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico è partita a piedi verso la zona, insieme con i militari del SAGF – Soccorso alpino Guardia di finanza. Intorno alle 2:30 le condizioni meteorologiche sono migliorate e hanno permesso l’intervento dell’elisoccorso di Sondrio di AREU – Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato da Caiolo.

L’elicottero ha effettuato una ricognizione, individuato le due donne e proceduto con il recupero: erano bagnate, infreddolite ma illese. I soccorritori del CNSAS, dopo una breve sosta al rifugio Omio per riscaldarsi e asciugarsi, hanno fatto rientro in mattinata.