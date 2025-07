Maltempo Pavia: nubifragio a Robbio, 25mm di pioggia in pochi minuti e allagamenti

MeteoWeb

L’ondata di maltempo che oggi ha coinvolto buona parte della Lombardia e dell’Italia nord-occidentale, ha interessato anche parte della provincia di Pavia. La zona più colpita è stata quella di Robbio, in Lomellina, dove oggi pomeriggio, dopo le 17, nel giro di pochi minuti sono caduti 25 millimetri di pioggia, quasi la metà delle precipitazioni registrate mediamente nel mese di luglio. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti di cantine e infiltrazioni d’acqua in diverse abitazioni. Disagi anche nella vicina Mortara e a Vigevano. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche per alberi pericolanti a Torre d’Isola e Zinasco. Meno problemi a Pavia e in Oltrepò Pavese.

