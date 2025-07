Maltempo Piemonte: decine di interventi, in crisi la rete idrica e fognaria

MeteoWeb

Le forti piogge della serata di ieri in Piemonte hanno impegnato intensamente i vigili del fuoco del comando provinciale del Verbano-Cusio-Ossola, chiamati a intervenire soprattutto tra le 19 e la mezzanotte. Gli interventi, circa 40, hanno riguardato prosciugamenti, rimozione di alberi e pali pericolanti, gestione di frane, dissesti strutturali e altre emergenze legate ai danni provocati dall’acqua. Il maltempo ha messo in crisi anche la rete idrica e fognaria, con cedimenti localizzati in diversi punti. Particolarmente colpite Verbania, dove si sono registrati cali di pressione nelle abitazioni, e le località collinari di Arizzano e Vignone. Acqua Novara Vco ha comunicato di aver ripristinato gli impianti principali di Verbania intorno alle 22:35 e di essere attualmente impegnata nella stima dei danni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.