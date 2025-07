Maltempo Piemonte, violenta linea temporalesca dal Torinese al Biellese: nubifragi, grandine e forti raffiche | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’ingresso del fronte freddo sul Piemonte ha innescato una violenta linea temporalesca che si estende dal Torinese al Vercellese e Biellese. I temporali stanno provocando nubifragi, forti raffiche di vento e intense grandinate, che stanno ricoprendo le località di bianco, come successo a Brusnengo (Biella) e Gattinara (VC). In alcuni casi, la grandine sta raggiungendo dimensioni di 2-3cm. Una intensa grandinata ha colpito anche Chivasso e San Sebastiano Po, nel Torinese. Un breve ma intenso temporale ha colpito anche Torino Lingotto.

Maltempo Piemonte, Brusnengo imbiancata dalla grandine

Maltempo Piemonte, grandine di medie dimensioni a San Sebastiano Po (TO)

Maltempo Piemonte, intensa grandinata a Chivasso, nel Torinese

Maltempo Piemonte, Shelf Cloud sul Novarese

