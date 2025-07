Maltempo in Piemonte: piogge intense, temporali e fulmini in diverse zone della regione

MeteoWeb

Il Piemonte sta affrontando un’ondata di maltempo con precipitazioni intense e fenomeni temporaleschi sparsi su più zone della regione. Nelle ultime ore, le piogge hanno interessato in particolare l’area del Torinese e del Biellese, accompagnate da tuoni e fulmini in alcune località. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 18:00, un intenso diluvio ha colpito Grugliasco, mentre piogge abbondanti si sono registrate anche a Beinasco e Collegno. A La Cassa la pioggia è stata particolarmente insistente, segnalando un ulteriore intensificarsi del fronte temporalesco. Nella zona di San Mauro sono in corso rovesci diffusi.

Spostandosi verso il Biellese, le prime avvisaglie del peggioramento sono state segnalate a Biella, dove la pioggia è iniziata accompagnata da tuoni in lontananza. Rovesci significativi hanno interessato anche Andrate e Ceresole, con precipitazioni continue. A Tavagnasco si è registrato un “bel rovescio” che ha ridotto la visibilità nelle aree circostanti. Nella zona di Ivrea, numerosi fulmini sono stati avvistati durante il temporale.

