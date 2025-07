Maltempo Piemonte, pioggia e calo termico: 70 mm ad Asti | VIDEO

MeteoWeb

Una nuova ondata di maltempo sta colpendo il Piemonte, portando pioggia battente e un calo delle temperature. Temporali hanno interessato diverse aree della regione, causando disagi. Particolarmente colpita la provincia di Asti, dove sono stati registrati oltre 70 mm.

Dopo giorni di ondata di calore, Torino e il Piemonte hanno finalmente avuto una tregua grazie a temporali notturni, alcuni dei quali violenti. Le temperature sono crollate: minime sotto i +20°C e massime non oltre i +30°C. Tutto il Piemonte è ora classificato a livello zero di disagio bioclimatico secondo l’Arpa. Torino ha impiegato più tempo a “raffreddarsi”, ma stamattina la pioggia residua ha portato sollievo. Tuttavia, si tratta solo di una pausa temporanea: le previsioni indicano un nuovo aumento delle temperature già da domani, seppur con piogge sui rilievi.

