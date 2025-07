Maltempo in Piemonte, temporali e vento forte: disagi nel Canavese, Biellese e Torinese

MeteoWeb

Il Piemonte si è svegliato sotto una violenta ondata di maltempo che ha colpito numerose località fin dalle prime ore della giornata. Temporali intensi, piogge torrenziali e raffiche di vento hanno interessato vaste aree della regione, causando disagi e preoccupazione tra la popolazione. A Romano Canavese, già all’alba un temporale molto forte ha portato piogge abbondanti e una notevole attività elettrica, con fulmini che illuminavano il cielo e tuoni che si sono susseguiti per ore. Situazione simile a Ivrea con pioggia battente e le raffiche di vento.

Anche il Vercellese ha vissuto ore di apprensione: numerosi cittadini hanno segnalato una fitta sequenza di lampi in direzione di Torino, preludio a rovesci che si sono poi abbattuti sulla zona. A Biella, la pioggia ha iniziato a cadere copiosa in mattinata, mentre a Piverone la situazione si è fatta difficile con 40 millimetri di pioggia già registrati e forte vento. A Settimo Torinese, un forte temporale ha colpito la zona senza però causare grandinate, mentre nella zona di Vanchiglietta, a Torino, si sono registrati fenomeni più estremi: pioggia e vento violentissimi accompagnati da qualche chicco di grandine. Non sono mancate segnalazioni anche da Tavagnasco e Andrate, dove i rovesci temporaleschi hanno continuato a scaricare pioggia intensa per tutta la mattinata.

