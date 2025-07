Maltempo Piemonte, temporali e piogge torrenziali: oltre 160 millimetri a Valstrona | DATI

MeteoWeb

Notte di forte maltempo in Piemonte, dove il passaggio di una saccatura in spostamento verso la Normandia ha richiamato aria fredda che, impattando contro l’arco alpino, ha innescato violenti fenomeni temporaleschi. L’instabilità si è manifestata già dalla serata di domenica, accompagnata da raffiche di vento e grandinate, e si è protratta fino alle prime ore di questa mattina, prima di evolvere verso Est lasciando la regione.

Secondo i dati forniti da Arpa Piemonte, gli accumuli pluviometrici più consistenti si sono registrati nell’alto Piemonte, dove tra domenica sera e l’alba di lunedì si sono superati localmente i 100 millimetri di pioggia. Il picco più elevato è stato rilevato a Valstrona – Sambughetto (VB), con ben 164 millimetri caduti in 24 ore. Valori molto alti anche a Mergozzo – Candoglia Toce (VB) con 145 millimetri, a Cursolo – Orasso (VB) e Cannobio (VB) entrambi con 143 millimetri, e a Sabbia (VC) con 157 millimetri, dei quali quasi 70 millimetri concentrati in un’ora.

Le precipitazioni hanno interessato in modo diffuso anche Verbania città (113 millimetri) e la zona di Nebbiuno – Armeno (NO) con 107 millimetri, mentre sui settori pedemontani del Biellese e dell’alto Canavese si sono registrati accumuli compresi tra 70 e 90 millimetri. Altrove, i temporali sono stati più sparsi e intermittenti, seppur localmente intensi, come accaduto tra Torinese, Canavese, Vercellese e la pianura del Novarese, soprattutto nel tardo pomeriggio di domenica e nelle prime ore di lunedì. Quasi del tutto escluso dal maltempo, invece, l’estremo basso Piemonte, dove una ventilazione secca proveniente da Sud ha limitato la formazione di temporali, secondo quanto ha riportato il meteorologo Andrea Vuolo (Meteo in Piemonte).

Per la giornata di domani, Arpa Piemonte prevede una temporanea rimonta anticiclonica che porterà condizioni di tempo più stabile e soleggiato. Tuttavia, una nuova fase di instabilità potrebbe tornare già da mercoledì, riportando i temporali sulla regione.

