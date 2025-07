Maltempo Piemonte, forti temporali nel Torinese: pioggia e grandine anche nel capoluogo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali sono in atto in Piemonte, in particolare nel Torinese, e stanno colpendo in pieno anche il capoluogo. Piogge intense stanno interessando le Valli di Lanzo, mentre su Torino città, il temporale ha portato pioggia e grandine. Si registrano già 22mm di pioggia caduti a Piano Audi, 16mm a Prarotto, Borgone Susa, 5mm a Viù, 4mm a Lanzo Torinese.

Situazione difficile a Pino Torinese, dove il temporale ha fatto saltare la corrente e la connessione internet. Si registrano forti raffiche dall’alto al basso.

“Condizioni prevalenti di maltempo da oggi pomeriggio fino a domani sera con rovesci e temporali sparsi, più diffusi e intensi sulle pianure; fenomeni anche localmente forti o molto forti associati a grandinate e raffiche di vento“, spiega Arpa Piemonte, che ha diramato l’allerta meteo gialla.

