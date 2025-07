Maltempo in Piemonte: temporali violentissimi tra Torino, Biella e Ivrea, danni e fulmini spettacolari | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un’ondata di maltempo particolarmente intensa sta colpendo il Piemonte nelle ultime ore, con temporali violenti, vento fortissimo e una spettacolare attività elettrica. I fenomeni stanno interessando in particolare la zona compresa tra Torino, Biella e Ivrea. A Settimo Torinese il vento ha provocato numerosi danni, come mostrano le immagini: alberi abbattuti, tetti scoperchiati e cartelloni divelti. Anche nel capoluogo, Torino, si sono registrate raffiche molto intense, accompagnate da pioggia battente. Suggestivi e impressionanti i video. A Chivasso, ripreso da Pino Torinese, si vede un temporale fortissimo avanzare con nuvole nere e lampi continui. Da Valperga, guardando verso Ivrea, i fulmini illuminano il cielo con potenza impressionante, “come bombe”. Altri video da Ciriè mostrano la medesima situazione verso Ivrea, con fulmini ravvicinati e tuoni assordanti.

Anche da Buttigliera d’Asti giungono video che documentano la violenza del temporale in atto, mentre su tutto il territorio continuano le segnalazioni di disagi e condizioni meteo difficili. La situazione è in continua evoluzione.

