Maltempo nel Pordenonese, oltre 100 richieste di intervento

In corso la conta dei danni provocati dall’ondata di maltempo che ieri pomeriggio ha colpito il Pordenonese. Il comando dei vigili del fuoco ha ricevuto oltre un centinaio di richieste di intervento, perlopiù legate alla presenza di alberi pericolanti o caduti su strade e vicino a linee elettriche, che sono stati rimossi rapidamente. Numerosi anche gli interventi causati dalle forti raffiche di vento, che hanno scoperchiato i tetti di diverse abitazioni. Nell’arco di circa 40 minuti, tra Pordenone, Brugnera, Porcia e altre località, si è abbattuta pioggia particolarmente intensa accompagnata da venti violenti. In alcuni casi i vigili del fuoco sono stati affiancati dai volontari della Protezione Civile, con le operazioni di messa in sicurezza che si sono protratte fino a tarda notte.

