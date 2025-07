Maltempo: potavano alberi pericolanti, 2 feriti a Milano

MeteoWeb

Due operai sono rimasti feriti la scorsa notte a Milano mentre effettuavano interventi di messa in sicurezza degli alberi dopo il violento ma breve nubifragio che ha colpito la città nel pomeriggio di ieri. Il primo incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Ceresio: un lavoratore di 52 anni è stato colpito da un ramo durante le operazioni di potatura. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in condizioni non gravi all’ospedale Fatebenefratelli. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale.

Pochi minuti più tardi, un secondo infortunio si è verificato in viale Umbria, dove un altro operaio, anch’egli impegnato nella rimozione di rami pericolanti, ha riportato lievi ferite. È stato accompagnato al Policlinico per accertamenti. Anche in questo caso sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia di Stato.