Maltempo, primi temporali al Centro: attenzione al pomeriggio | VIDEO

Si formano i primi temporali tra Umbria e Marche, con un’intensificazione attesa nel pomeriggio a causa di una rapida fase di tempo perturbato determinata da un nucleo freddo in discesa dal Nord Europa sui Balcani. In questo momento, i nuclei temporaleschi sono in atto in provincia di Perugia, nelle province di Macerata e Fermo mentre un altro nucleo si trova sull’Adriatico ed è in avvicinamento alle coste dell’Abruzzo, come dimostra il video che ci invia Mariano Nisticò da Giulianova (Teramo). Un altro forte temporale è in atto nel Foggiano e un altro al confine tra Molise e Abruzzo.

Attenzione al pomeriggio per l’intensificazione dei fenomeni. Attesi forti temporali su Lazio, specie settori meridionali ed orientali, Abruzzo, Molise e Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Temporale in arrivo su Giulianova dall'Adriatico

