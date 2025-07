Maltempo Puglia, forte vento a Foggia: parchi cittadini chiusi

MeteoWeb

Chiusi i parchi cittadini di Foggia e la villa comunale. Lo ha disposto il Comune per l’intensificarsi del vento sulla città al fine di prevenire incidenti. Il vento soffia con raffiche di quasi 50km/h. Il Comune sconsiglia fortemente il transito o la sosta in prossimità delle aree alberate presenti sul territorio comunale. Le raffiche di vento, infatti, potrebbero provocare il distacco di rami. Il Comune invita la cittadinanza “alla massima prudenza e a limitare la frequentazione delle aree fino al cessare dell’emergenza meteo“.

