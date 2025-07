Maltempo, raffiche di vento oltre 80 km/h tra Novara e Milano: tetti scoperchiati e danni ingenti | VIDEO

MeteoWeb

Un violento temporale ha colpito nel pomeriggio il Novarese e la parte occidentale del Milanese, causando danni significativi e momenti di grande paura per i residenti. Le forti raffiche di vento, che secondo le prime stime hanno superato gli 80 km/h, hanno sradicato alberi, divelto cartelloni e scoperchiato tetti. Particolarmente critica la situazione a Novara, nella zona dell’Ipercoop, dove il vento ha sollevato e parzialmente distrutto la copertura di un edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali ulteriori rischi per la popolazione. Le immagini mostrano la portata dei danni con lamiere piegate e detriti sparsi.

Anche a Sozzago (NO) sono stati registrati episodi simili: un video circolato sui social mostra la forza delle raffiche che hanno colpito il piccolo centro, sollevando polvere e detriti. Nel Milanese, il temporale è arrivato con improvvisa violenza. Le raffiche hanno superato in alcuni casi gli 80 km/h, provocando disagi alla circolazione e l’intervento delle squadre di emergenza.

