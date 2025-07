Maltempo Russia, forti piogge a Novosibirsk: strade allagate | VIDEO

MeteoWeb

Oggi, domenica 6 luglio, Novosibirsk, città capoluogo dell’omonima regione in Siberia, in Russia, è stata colpita da forti piogge e forti raffiche di vento. A seguito dei forti acquazzoni, si sono verificati allagamenti in città, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. L’acqua scorre lungo le vie Bolshevistskaya, Kirov, Pervomayskaya e Dneprogesovskaya, così come nel microdistretto Evropeisky Bereg. Si è formato un lago sotto il ponte ferroviario sulla Lobova, che rende difficoltosa la circolazione delle auto. A Razyezd Inya, all’uscita dell’autostrada Berdskoye, si è formata una grave congestione a causa dell’accumulo di acqua. Grandi disagi per gli automobilisti.