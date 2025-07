Maltempo Russia, piogge torrenziali su Obninsk: città sommersa | VIDEO

MeteoWeb

Piogge torrenziali hanno colpito oggi Obninsk, cittadina della Russia europea, nell’Oblast’ di Kaluga, a circa 110km da Mosca. Molte strade si sono trasformate in fiumi, in cui le auto sono rimaste bloccate. “Tutta la città è stata spazzata via”, scrivono gli utenti sui social network, postando foto e video della città sommersa. “Questa è una specie di apocalisse!”. Il sistema di trasporto cittadino è rimasto paralizzato. I mezzi pubblici non riescono a gestire il flusso d’acqua, molti autobus sono allagati. La situazione è aggravata da un malfunzionamento dei canali di scolo. “I canali di scolo hanno smesso completamente di funzionare!“, si lamentano i residenti.

Le immagini a corredo dell’articolo mostrano la portata del disastro.

Sebbene la pioggia sia ormai cessata, la situazione in città rimane critica. Le strade sono ancora allagate e il sistema fognario è fuori uso in molte zone. Gli abitanti di Obninsk sperano che le conseguenze del disastro siano eliminate il prima possibile e che la vita in città torni alla normalità.

Maltempo Russia, strade allagate a Obninsk