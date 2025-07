Maltempo, smottamento in Val Ferret: strada interrotta tra La Palud e Planpincieux

MeteoWeb

La strada comunale per la Val Ferret è interrotta nel tratto La Palud/Planpincieux a causa di uno smottamento. La riapertura è prevista nella tarda mattinata di domani. Per urgenze Protezione Civile regionale 800 319 319. Lo comunica il Comune di Courmayeur invitando a restare nelle abitazioni/ strutture ricettive e restare lontani dai corsi d’acqua. Lungo la Val Ferret si ricorda che le zone sicure sono indicate con segnaletica orizzontale verde.

La situazione

“Sono una cinquantina le persone rimaste bloccate in Val Ferret, tra chi è lì per lavorare e alcuni turisti. Fortunatamente, non c’è tanta gente, molti sono stati scoraggiati dalle previsioni di maltempo”. E’ quanto si riferisce all’ANSA Roberto Rota, sindaco di Courmayeur. “Stiamo organizzando un convoglio – aggiunge il primo cittadino – per far scendere tra poco chi lo vorrà. Poi chiuderemo la strada per la notte, con l’obiettivo di riaprire domani in tarda mattinata”.

