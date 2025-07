Maltempo in Spagna: disattivata l’allerta rossa in Catalogna, ripristinati i treni dopo ore di caos e allagamenti

MeteoWeb

Disattivata l’allerta rossa per il maltempo e le piogge torrenziali in Catalogna e nel nordest della Spagna, e sono ripresi, a partire dalle 19:00, i collegamenti ferroviari con la regione, che erano stati sospesi per le condizioni meteorologiche avverse. Lo segnala l’ente di gestione delle infrastrutture ferroviarie Renfe in un comunicato in cui informa che “una volta disattivato l’allarme rosso da parte di Aemet”, l’Agenzia statale spagnola di meteorologia, “si è ristabilita la circolazione ferroviaria”, con il servizio programmato di treni di Alta velocità, Intercity, treni di lunga e media percorrenza ei collegamenti ferroviari interregionali, che erano stati interrotti poco dopo le 14:00 odierne. Forti disagi per la cancellazione dei treni, almeno 11 i collegamenti dell’Alta velocità soppressi tra Madrid e Barcellona.

L’arrivo di una Dana (Depressione isolata di livelli alti) sulla penisola iberica ha provocato dalla scorsa notte la formazione di temporali molto avversi nella metà nord della Spagna e nel terzo orientale della penisola. con tempeste accompagnate da grandine di grandi dimensioni, raffiche molto forti di venti e nubifragi, secondo l’allarme lanciato da Aemet. Il servizio delle emergenze del 112 ha ricevuto oltre 1.250 chiamate nella sola Catalogna per le piogge torrenziali, che hanno costretto a sospendere la circolazione ferroviaria, provocate inondazioni di strade, bassi e garage, e l’interruzione della circolazioni su tre arterie nazionali e provinciali nella regione, secondo quanto ha informato il Servizio Catalano di Traffico. I vigili del fuoco della Generalitat sono intervenuti anche per la piena del fiume Cardener, che ha trascinato numerose auto, e per decine di incidenti, con cadute di alberi e di cornicioni, soprattutto a sud dell’area metropolitana di Barcellona. Danni provocati dalle inondazioni anche nelle regioni di Aragona, Navarra e La Rioja, mentre nella provincia di Burgos sono state evacuate numerose colonie estive e trasferimento 400 minori in palazzetti dello sport. I forti temporali non hanno risparmiato la provincia di Castiglione e il nord della Comunità valenziana, sempre sul versante mediterraneo, dove due donno sono state recuperate in condizioni critiche dopo essere state colpite da fulmini mentre cercavano riparare sotto alberi, informano i servizi di emergenza.