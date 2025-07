Maltempo Spagna: stop ai treni, notte in stazione a Barcellona per 150 persone

MeteoWeb

A causa delle forti piogge che hanno colpito la Catalogna, in Spagna, circa 150 persone hanno trascorso la notte all’interno della stazione di Barcellona Sants. La sospensione precauzionale del servizio ferroviario, decisa ieri da Renfe per il rischio di inondazioni, ha infatti costretto numerosi viaggiatori a fermarsi in stazione. Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile, i passeggeri sono stati accolti e assistiti durante la notte dai volontari della Croce Rossa Catalana. Il traffico ferroviario ha iniziato a riprendere progressivamente dalle 19: inizialmente sono ripartiti i treni ad alta velocità, seguiti poi dagli altri collegamenti regionali e interurbani.

Nonostante la riattivazione parziale del servizio, diversi viaggiatori non sono comunque riusciti a raggiungere le proprie destinazioni, complici ritardi e cancellazioni ancora in corso.