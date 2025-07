Maltempo Spagna, un violento temporale con grandine provoca danni a Barcellona e dintorni | FOTO

MeteoWeb

Un improvviso e violento temporale, accompagnato da grandine, ha colpito Barcellona e l’area metropolitana nel tardo pomeriggio di oggi. Il temporale si è verificato intorno alle 18:45, sorprendendo i pedoni per le strade e i bagnanti sulle spiagge. Ha anche causato alcuni rallentamenti del traffico. Il temporale è stato intenso anche nelle città circostanti, come Badalona, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per la caduta di diverse palme e alberi in diverse zone della città, dove anche i sottopassaggi sono stati allagati.

I Vigili del Fuoco della Generalitat hanno ricevuto 74 segnalazioni di incidenti causati dal temporale nell’area metropolitana di Barcellona tra le 17:30 e le 19:30. La maggior parte degli incidenti ha coinvolto alberi caduti, piccole frane e inondazioni. I Vigili del Fuoco della Generalitat hanno riferito che il temporale non ha causato feriti nell’area di Barcellona e nelle regioni limitrofe, né danni significativi. Hanno tuttavia riferito che ha abbattuto un numero significativo di alberi, con alcune città, come Badalona, Cardedeu e alcune nella regione del Maresme, maggiormente colpite.

La pioggia ha attraversato le regioni del Maresme, del Vallès e del Barcellona per circa due ore, tra le 17:30 e le 19:30. Escludendo Barcellona, i Vigili del Fuoco hanno ricevuto 12 chiamate per danni nella regione del Vallès Oriental, 20 nella regione del Maresme, 38 nel Barcelonès e quattro nella regione del Vallès Occidental.

La tempesta ha interrotto anche le normali attività a Barcellona. Alcuni automobilisti hanno incontrato una moltitudine di rami di palma sradicati mentre percorrevano la Ronda Litoral, causando ingorghi. Inoltre, l’accumulo di acqua caduto in pochi minuti ha allagato l’uscita 22 della tangenziale, che porta all’Ospedale del Mar, e ha allagato anche la carreggiata vicino alla spiaggia di Mar Bella.