Maltempo estremo in Spagna: temporali e alluvioni lampo in Murcia, grandinata sommerge Caravaca de la Cruz | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nella giornata di ieri, la regione di Murcia in Spagna ha vissuto ore di forte tensione a causa di temporali intensi accompagnati da grandinate che hanno imbiancato le strade. Le precipitazioni hanno raggiunto accumuli notevoli, con 90 litri per metro quadrato registrati a Moratalla e 50 a Caravaca de la Cruz. Il servizio di emergenza 112 ha attivato il Plan Inunmur in fase di emergenza, livello 1, a seguito di esondazioni come quella della Rambla del Garruchal a Beniaján. Tra le 12 e le 22 sono state ricevute 53 chiamate per danni causati da acqua e grandine, soprattutto a Caravaca e Calasparra. Le strade principali, come l’avenida Gran Vía, sono state sommerse, provocando deviazioni e disagi alla circolazione. In alcuni casi, come in calle Cuesta de la Plaza, è stato necessario evacuare edifici a rischio di crollo.

A Calasparra ha grandine ha raggiunto accumuli e dimensioni significative, causando chiusure di strade per esondazioni. Nonostante la violenza del fenomeno, la raccolta del melocotón IGP di Cieza sembra aver evitato danni gravi, mentre rimangono da valutare gli effetti sulla coltivazione di mandorle, prossima alla raccolta.