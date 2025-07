Il maltempo spazza via il caldo: domani 5 bollini gialli, mercoledì solo verdi

MeteoWeb

Sull’Italia si allenta la morsa del caldo grazie al maltempo che riporta temperature in linea con le medie stagionali. Il nuovo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute indica un solo bollino rosso per la giornata di oggi (Palermo), mentre mercoledì 9 luglio, tutte e 27 le città considerate saranno in bollino verde, che indicano assenza di condizioni di ondata di calore. Si è passati così dai bollini rossi in doppia cifra (addirittura per 20 città venerdì 4 luglio) a uno solo di oggi. Domani, martedì 8 luglio, solo 5 bollini gialli (Bari, Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria) e mercoledì, come detto, tutti verdi.

